Прожиточный минимум в Иркутской области на 2023 год установят на уровне 15 238 рублей

Правительство региона подготовило проект постановления, которым будут утверждены величины прожиточного минимума для Приангарья. В среднем они будут рассчитаны на душу населения и по основным социально-демографическим группам, с учетом территориальной дифференциации на 2023 год. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства региона Константин Зайцев.

Величину прожиточного минимума по Приангарью в расчете на душу населения планируется установить на уровне 15 238 рублей, для трудоспособного населения – 16 609 рублей, пенсионеров – 13 105 рублей, детей – 15 078 рублей.

Соответствующий проект постановления Правительства Иркутской области проходит установленную процедуру согласования. Утвердят документ до конца года.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому прожиточный минимум в 2023 году в стране составит 14 375 рублей. Сейчас прожиточный минимум в России составляет 13 919 рублей.