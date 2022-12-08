Рост потребительских цен в России резко ускорился

В России с 29 ноября по 5 декабря рост потребительских цен составил 0,58%, сообщает Росстат. Это существенно выше, чем на прошлой неделе, когда был зафиксирован рост на уровне 0,19%.

Основной причиной ускорения инфляции в первую неделю декабря стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2022 г. на 1 декабря.

Годовая инфляция увеличилась впервые с мая, составив к 5 декабря примерно 12,55% после 12,05% неделей ранее.

16 декабря Банк России проведет последнее в этом году заседание, на котором рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. По мнению экспертов, скорее всего, она вновь останется без изменения на отметке 7,5%.