Строители завершают кровельные работы и черновую отделку Курбатовских бань в Иркутске

Компания Эн+ продолжает активную работу по возрождению в Иркутске объекта культурного наследия – бань Курбатова и Русанова. Комплекс зданий, площадью почти 10 тысяч кв. метров, воссоздается на Цесовской набережной, где ранее располагалось известное нескольким поколениям иркутян общественное заведение.

В настоящее время полностью завершены бетонные и гидроизоляционные работы, кирпичная кладка фасадов, внутренних стен и перегородок. Черновая отделка и кровля готовы на 90%. Продолжается ведение чистовой отделки и благоустройство прилегающей территории. Их степень готовности составляет около 30%.

Сейчас специалисты готовятся к монтажу витражей, установке дверей, электрооборудования, а также технологического оборудования бассейна и лифтов. Ежедневно на строительной площадке задействуется порядка 170 работников из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Москвы и Краснодара.

С учетом зимнего времени года, периметр возводимых строений обнесен специальным тепловым контуром, что позволяет вести строительство даже при низких температурах.

Здание Курбатовских бань сохранит ранее существующие габариты наружных стен и элементы исторического фасада памятника архитектуры. Помимо своего прежнего предназначения, здесь будет открыт современный отель, а также различные общественные пространства для отдыха, проведения мероприятий и деловых встреч.

Инвестиционный проект является неотъемлемой частью развития сибирских городов, проводимой компанией Эн+ по инициативе Олега Дерипаски. Благодаря установкам, заложенным предпринимателем, во многих регионах, в том числе Иркутской области на средства холдинга создаются комфортные условия для жизни горожан, повышается туристическая привлекательность регионов, развиваются образовательные, социальные и экологические программы, проводятся знаковые фестивали и форумы.