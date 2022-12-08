В промышленных агломерациях области улучшили мобильную связь

МегаФон модернизировал базовые станции 4G в городах Усть-Илимск, Усть-Кут, Усолье-Сибирское, Зима и Тулун. Здесь инженеры компании запустили дополнительный слой LTE и расширили площадь покрытия сети. Об этом рассказали в пресс-службе оператора.

Увеличенный радиус действия нового оборудования охватывает еще больше жилых кварталов и градообразующих промышленных комплексов в локациях с общим населением порядка 250 тысяч человек. Дальнобойный диапазон четвертого поколения лучше проникает в производственные помещения – теперь сеть работает стабильнее, а радиосигнал распространяется на расстояние до 35 километров. Это актуально, например, для связи на территориях, где ведется добыча и переработка природных ресурсов в Усть-Куте, Тулуне, Зиме.

Модернизация инфраструктуры затронула также районы жилой застройки, медицинские и образовательные учреждения, спортивные и торгово-развлекательных комплексы, транспортные пути. Благодаря улучшениям абоненты в городах смогут комфортно пользоваться цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных. Например, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, слушать музыку или играть онлайн. Помимо этого, модернизация расширила возможность звонков с использованием VoLTE. Эта технология обеспечивает быстрое соединение и чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора. В Иркутской области с начала года уже порядка 60% разговоров жители проводят в сетях 4G.

По данным МегаФона, мобильная активность в Усть-Илимске, Усть-Куте, Усолье-Сибирском, Зиме и Тулуне соответствует глобальным цифровым трендам. Совокупный трафик передачи данных увеличился за год на 15%, что сопоставимо с показателями в столице региона – Иркутске.