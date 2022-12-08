Мужские профессии могут исчезнуть в России

Госдума рассматривает отмену статьи Трудового кодекса, которая запрещает женщинам определенные виды работ, рассказали «Известиям».

В Госдуме пока с осторожностью оценивают инициативу уравнять женщин в профессиональных областях с мужчинами. Отменить статью Трудового кодекса, которая запрещает женщинам определенные виды работ, – такой законопроект ранее внесли депутаты фракции «Новые люди». Однако их коллеги-парламентарии призывают обсуждать всё же исключение из перечня отдельных профессий, а не полную его отмену.

Сегодня женщинам в России нельзя работать на тушении пожаров, быть водолазами и даже ухаживать за племенными животными – всего в списке 100 пунктов. Инициатива может быть рассмотрена не раньше февраля.