АТБ повысил ставки по вкладу до 10% годовых

В преддверии Нового года Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил процентные ставки по рублевому вкладу «Добро пожаловать». С 7 декабря максимальную процентную ставку можно получить при открытии вклада на 367 дней, где в первые 90 дней она составит 10% годовых, а для вклада со сроком 182 дня она составит 9,5% годовых.

Открыть вклад «Добро пожаловать» могут клиенты, которые впервые оформляют вклад в АТБ, а также те, кто не имеет действующего вклада или накопительного счета в банке с 1 января 2022 года. Сумма открытия – от 50 000 руб.

Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока. Вклад можно пополнить в первые 90 дней с даты открытия.

Доходность вклада можно рассчитать самостоятельно на сайте банка.

Все вклады АТБ застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.