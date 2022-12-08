Банк «Приморье» сообщил об изменений условий по картам

Банк «Приморье» изменяет условия по картам, выпущенным в период до 14.12.2021 года

С 12 декабря 2022 года держателям карт, впущенным до 14 декабря 2021 года, будут доступны:

Cashback – 1% на все покупки в торгово-сервисной сети, не зависимо от категории торговой точки.

Повышенный Cashback - до 7%*

Бесплатно:

· Выпуск и обслуживание карты

· Снятие наличных в банкоматах других банков*.

· Специальные предложения, скидки, сервисы платёжных систем

· Обслуживание дополнительных карт

· Мобильный банк и Интернет-банк

· Сервис информирования

Подробную информацию о новых условиях уточняйте у специалистов контакт-центра Банка «Приморье» по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86, а также на сайте Банка в разделе Тарифы и документы.

*зависит от вида Программы лояльности - Классик, Престиж или Премиум.