Банк «Приморье» сообщил об изменений условий по картам

Банк «Приморье» изменяет условия по картам, выпущенным в период до 14.12.2021 года
С 12 декабря 2022 года держателям карт, впущенным до 14 декабря 2021 года, будут доступны:
Cashback – 1% на все покупки в торгово-сервисной сети, не зависимо от категории торговой точки.
Повышенный Cashback - до 7%*
Бесплатно:
- · Выпуск и обслуживание карты
- · Снятие наличных в банкоматах других банков*.
- · Специальные предложения, скидки, сервисы платёжных систем
- · Обслуживание дополнительных карт
- · Мобильный банк и Интернет-банк
- · Сервис информирования
Подробную информацию о новых условиях уточняйте у специалистов контакт-центра Банка «Приморье» по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86, а также на сайте Банка в разделе Тарифы и документы.
*зависит от вида Программы лояльности - Классик, Престиж или Премиум.