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Банк «Приморье» сообщил об изменений условий по картам

Банк «Приморье» изменяет условия по картам, выпущенным в период до 14.12.2021 года

С 12 декабря 2022 года держателям карт, впущенным до 14 декабря 2021 года, будут доступны:

Cashback – 1% на все покупки в торгово-сервисной сети, не зависимо от категории торговой точки.

Повышенный Cashback - до 7%*

Бесплатно:

  • ·         Выпуск и обслуживание карты
  • ·         Снятие наличных в банкоматах других банков*.
  • ·         Специальные предложения, скидки, сервисы платёжных систем
  • ·         Обслуживание дополнительных карт
  • ·         Мобильный банк и Интернет-банк
  • ·         Сервис информирования

Подробную информацию о новых условиях уточняйте у специалистов контакт-центра Банка «Приморье» по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86, а также на сайте Банка в разделе Тарифы и документы.

*зависит от вида Программы лояльности - КлассикПрестиж или Премиум.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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