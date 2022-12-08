Директор БрАЗа проверил ход строительства Центра спортивных единоборств

Проект инициирован и финансируется РУСАЛом, Евгений Зенкин лично контролирует работы на всех этапах. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Строительство ЦСЕ началось летом. Сейчас ведется внутренняя отделка, накануне завершено покрытие металлоконструкций огнезащитным составом.

– На текущий период на объекте трудятся порядка 40 человек, – рассказал руководитель направления Департамента строительства ООО «Строй Инвест Проект» Сергей Широков. – В числе прочего ведутся работы по устройству кладки из блоков, чтобы отделить спортивные залы, которые будут расположены в здании слева и справа, от административных помещений – медицинского, массажного кабинетов, раздевалок, душевых и сауны.

Все это будет расположено на двух этажах по центру здания. Затем будут выполнены перегородки из гипсокартона и можно будет приступать к обустройству канализации, водопровода и отопления.

– Все идет по графику. Несмотря на аномально дождливое лето, до наступления холодов подрядчик успел завершить все уличные работы, – прокомментировал Евгений Зенкин. – Выполнено благоустройство территории: асфальтовые проезды, тротуары из плитки, наружное освещение, подведены инженерные сети. Надеюсь, и внутренние работы также будут сделаны быстро и качественно.

По словам Сергея Широкова, все материалы закуплены, в ближайшее время поступят комплектующие для системы вентиляции и электроснабжения. На этом этапе подрядчик увеличит количество сотрудников на объекте в полтора раза.

Поддержка спорта и здорового образа жизни – одна из важнейших целей программы РУСАЛа по развитию регионов, инициированной основателем компании Олегом Дерипаской. Помимо Братска, Центры спортивных единоборств строятся в Тайшете и Саяногорске. Основные работы планируется завершить до конца года.