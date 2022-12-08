Россияне рассказали, сколько потратят на детские подарки «под ёлку»

40% россиян планируют потратить свыше 5 тыс. рублей на детские подарки к Новому году, выяснила СберСтрахование жизни. В этом году российские родители порадуют детей денежными подарками, техникой и игрушками. Почти треть опрошенных сообщили, что формируют накопления на детские подарки «под ёлку» в течение года. А среди родительских пожеланий в наступающем году лидируют здоровье, счастье, успех и богатство.

Самый популярный диапазон расходов на детские новогодние подарки — от 5 тыс. рублей. Такую сумму назвали 40% опрошенных. От 3 до 5 тыс. собираются потратить 20% респондентов, от 1 до 2 тыс. — 21%, до 1 тыс. — 19%.

Каждый четвёртый россиянин (25%) планирует положить ребёнку «под ёлку» денежный подарок. Каждый пятый (21%) преподнесёт компьютер, планшет, смартфон или другой гаджет. 15% остановились на игрушках и настольных играх, ещё столько же — на сладостях. 13% подарят книги или обучение, 11% откроют вклад или накопительную программу на имя ребёнка.

Почти треть (29%) российских родителей откладывают на детские подарки в течение года и планируют свои расходы. 33% не делают накоплений и рассчитывают на зарплату и премию. 22% опрошенных признали, что ничего заранее не планируют и могут потратить лишнее. 16% покупают подарки в кредит.

Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

– Самый лучший учитель — личный пример. Радует, что треть российских родителей заблаговременно планируют расходы на покупку детских подарков к Новому году и откладывают на эту цель. Формировать накопления и приучать себя к финансовой дисциплине можно с помощью программ накопительного страхования жизни (НСЖ). В НСЖ также предусмотрена страховая защита взрослого, а в некоторых случаях — и ребёнка.

В наступающем году родители чаще всего желают своим детям здоровья (34%), счастья (23%), стать успешным и богатым (17%), найти себя в профессии и жизни (14%), не бояться учиться новому (8%), поступить в хороший вуз на бюджет (4%).

Опрос проводился в декабре 2022 года. В нём приняли участие 1,5 тыс. российских родителей старше 18 лет.