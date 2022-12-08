Новости

Банк Реалист: ЦБ запустил мобильное приложение «Банкноты банка России

Приложение содержит информацию о всех банкнотах Банка России, находящихся в обращении, и их защитных признаках.

С помощью камеры можно определить год образца и модификации банкноты, а также самостоятельно проверить признаки подлинности банкноты с помощью обучающих видеороликов.

Приложение может также определить наличие некоторых защитных признаков для банкнот номиналом 1000, 5000 рублей модификации 2010 года и 2000 рублей.

Новая версия приложения, содержащая информацию о защитных признаках модернизированной банкноты номиналом 100 рублей выпуска 2022 года, доступна для скачивания по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Дифференцированные энерготарифы в Иркутской области 2022, последние новости
Игорь Кобзев прокомментировал тему дифтарифов в Иркутской области
Кузбасс изменил решение по дифтарифам на электроэнергию
ВЦИОМ: 53% иркутян поддержали введение дифтарифов на электроэнергию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании