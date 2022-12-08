Примсоцбанк повысил ставки по вкладам «Надежный» и «Надежный онлайн»

Ставки повышены до 8,7-8,8% годовых.

Вклад "Надежный" открывается в отделении банка на срок 181 день. Сумма первоначального взноса составляет от 10 000 рублей.

Ставка составляет 8,7%. Начисление и выплата процентов происходит в конце срока, капитализация и расходные операции не предусмотрены. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия. Пролонгация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада "До востребования" – 0,01%.

Вклад "Надежный онлайн" можно открыть в интернет-банке "Примсоц Л@йн" на аналогичных условиях. Ставка по вкладу составляет 8,8%.

Подробную информацию об условиях по вкладам "Примсоцбанка" вы можете узнать на официальном сайте банка или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02.