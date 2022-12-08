«Карта+Депозит»: «Примсоцбанк» предлагает удобное решение для сбережений

Банковские вклады и депозиты могут быть и выгодными, и функциональными. "Карта+Депозит" – отличное тому подтверждение. Это удобное и мобильное решение для сбережения ваших средств. Данный вклад в рублях предусматривает открытие двух счетов: карточного и депозитного. После этого вы можете пользоваться преимуществами обоих: расплачиваться в торговых точках с помощью карты c учетом скидок от партнеров банка и получать доходность по вкладу, зависящую от суммы неснижаемого остатка на депозите и срока размещения вклада.

Преимущества:

– пополнение вклада без ограничения суммы и срока;

– возможность перевода денежных средств с карточного счета на депозитный и обратно с помощью сервиса "Примсоц Л@йн";

– после первых 180 дней размещения (довложения) денежных средств во вклад процентная ставка автоматически повышается;

– высокие процентные ставки – до 7,6%;

– минимальная сумма для первоначального взноса и остатка – всего 500 рублей.



Пополнение доступно в течение всего срока без ограничений по сумме, переводы с карточного на депозитный счет не ограничены. Расходование средств доступно до суммы неснижаемого остатка.



Предусмотрена ежемесячная капитализация (с перечислением процентов во вклад), пролонгация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисленные проценты сохраняются в полном объеме.

Подробную информацию об условиях по вкладам "Примсоцбанка" вы можете узнать на официальном сайте банка или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02.