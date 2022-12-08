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«Открытие» опровергло информацию «Коммерсанта» о кадровых перестановках в банке

Сегодня в ряде СМИ, со ссылкой на публикацию в газете «Коммерсант», была распространена не соответствующая действительности информация о якобы произошедших кадровых изменениях в руководстве банка «Открытие» и сворачивании кредитной организацией банковской деятельности, рассказали SIA.RU в пресс-служба банка «Открытие».

На данный момент Банком России, единственным акционером банка «Открытие», никаких официальных решений не принято. Напомним, что ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что ЦБ РФ намерен продать группу «Открытие» банку ВТБ до конца этого года. В настоящий момент детали возможной сделки по-прежнему обсуждаются.

Вне зависимости от того, будет ли группа «Открытие» продана банку ВТБ или останется в собственности Банка России, на клиентах «Открытие» это никак не отразится. Условия по действующим продуктам и услугам не изменятся, все сервисы и услуги будут доступны нашим клиентам полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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