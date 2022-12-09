Вышла в свет Газета Дело за декабрь 2022 года

Введенные в 2022 году санкции буквально спасли экономику России и в первую очередь – рубль, говорит Роман Зеленин, руководитель направления по работе с профессиональными клиентами «БКС Мир инвестиций» в Иркутске. Что будет с курсом дальше? Как изменятся ставки? Когда инфляция вернется к прежним показателям? Мы попросили эксперта поделиться своими прогнозами.

Мир инвестиций стал другим. Как события 2022 года изменили фондовый рынок Февральские события разделили жизнь инвесторов на «до» и «после». Мир инвестиций изменился кардинально, говорит управляющий офисом БКС в Иркутске Эдуард Семёнов. Какие возможности открыл очередной кризис? Кому удалось кратно увеличить капитал? Насколько рискованны сейчас вложения в российские бумаги? Что помогает обходить инфраструктурные риски? И откуда инвесторам ждать новых «черных лебедей»? Об этом – в нашем интервью.

От разработки брендбука до поручительства перед банком: как Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям Иркутской области Запуск собственного бизнеса – это всегда риск, особенно в период экономической нестабильности. И здесь важен комплексный подход, отмечает директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова. Вместе с предпринимателями Центр проходит большой путь от первичной консультации и бесплатных тренингов для начинающих предпринимателей до оказания поддержки с целью расширения перечня товаров и услуг или модернизации действующего производства и дальнейшего выхода на новый уровень развития. При этом сохраняя оригинальность и высокое качество производимого продукта. «Для нас важно, чтобы услуги Центра были актуальными и востребованными среди предпринимательского сообщества», – подчёркивает Диляра Окладникова.

Вячеслав Заяц, «Слата»: «Большой бизнес не строится быстро» Торговой сети «Слата» в этом году исполнилось 20 лет. Каким был путь от небольшого супермаркета до крупнейшего регионального ритейлера? Трудно ли было решиться на бурное развитие сети и чем помог формат дискаунтера? Почему на смену конкуренции в ритейле пришла консолидация? И как стратегический альянс «Слаты», «Красного Яра» и Х5 изменит жизнь компании и ее собственника? Председатель Совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц ответил на вопросы Газеты Дело.

«Пять шагов вперед, два назад» – такова жизненная философия Ярослава Шиллера. «Ошибки – это часть сценария», – убежден он. Исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль» приехал в Иркутск в 2013-м. Контракт с собственниками торговой сети опытный топ-менеджер заключил на три года – но задержался уже почти на десять лет. Чем привлекла «Слата»? Что помогло превратить небольшую региональную компанию в мощную сеть? Почему «выстрелил» формат дискаунтера? И какие горизонты открывает стратегический альянс с «Красным Яром» и Х5?

Из грузчиков – в СЕО. Сотрудники «Слаты» – о карьере в ритейле и переменах в компании «Сила бизнеса – в команде», – любят повторять собственники «Слаты». С первых дней работы компании они сделали ставку на своих: многие из сегодняшних руководителей начинали карьеру с самых низов. Кто-то уже отработал в «Слате» больше половины жизни, кто-то уходил – но вернулся. У каждого – своя история, вот лишь несколько из них.

От медучреждений до музеев. Как контроль микроклимата помогает сократить расходы Эффект от внедрения инноваций – это точные прогнозы, экономия ресурсов и автоматизация процессов. Уже сейчас умные датчики следят за условиями хранения и транспортировки товаров, проверяют их на соответствие нормативным документам, вовремя предупреждают о нарушениях, тем самым сокращая расходы компаний. Это делает технологию «интернет вещей» востребованной в самых разных отраслях и при этом привлекательной для разработчиков. О том, что представляют собой умные датчики и где они применяются сегодня, Газете Дело рассказал Константин Зимин, директор МТС в Иркутской области. «Жить за городом – правильно», – архитектор Ольга Завдовьева о переезде в поселок «Горизонт» и загородных интерьерах «Многие стремятся в центр Иркутска, но стоит ли? Здесь, за городом, такая сказка! Умиротворение, лес, залив», – говорит архитектор Ольга Завдовьева. Пару лет назад она купила квадрохаус в «Горизонте», а также работает над несколькими загородными интерьерами в этом поселке. Как убежденная горожанка решилась на переезд в пригород? Чем «Горизонт» покорил дизайнера? Какие интерьеры рождаются в загородных квартирах и квадрохаусах? Об этом – в нашем материале.

Праздник загородной жизни. В поселке «Горизонт» готовятся к Новому году «Новый год – это праздник загородной жизни», – убежден девелопер проекта «Горизонт» и загородный житель со стажем Антон Кондратьев. Подготовка к встрече 2023 года в поселке уже началась: жители украшают дома и участки, девелопер строит ледовый городок, а 10 декабря, по уже сложившейся традиции, в гости к детям и взрослым заглянет сам Дед Мороз. В предпраздничном интервью для Газеты Дело Антон поделился новостями проекта и рассказал, почему в «Горизонте» ждут Нового года и зимних каникул – чтобы… остаться дома.

«Я однозначно верю в этот проект». Семь цитат Виктора Захарова о бизнес-идее, особенностях и перспективах клубного дома «ВЭЛКО» 17 этажей, 154 квартиры с авторским дизайном, современной бытовой техникой и стильной мебелью, тренажёрный зал, релакс-зона с сауной, подземный паркинг, консьерж- и сервис-службы. Плюс услуги на любой запрос: от полива цветов до генеральной уборки. Это – новый формат цивилизованного арендного жилья, который на рынке Иркутска теперь представляет клубный дом «ВЭЛКО»: его официальное открытие состоялось в конце ноября. «Я доволен тем, что мы построили и как всё получилось», – признался Газете Дело инвестор проекта, директор компании «Сервико» Виктор Захаров, во время экскурсии по необычному объекту.

10 фактов о клубном доме «ВЭЛКО» Рынок арендного жилья в Иркутске кардинально меняется и становится более современным и цивилизованным. Новый тренд задаёт клубный дом «ВЭЛКО», официальное открытие которого состоялось в конце ноября.«Это не просто сдача квартир в аренду, главное здесь – качественный сервис, удобство и уют окружающей среды, которые мы создаём вокруг квартиры»,– подчёркивает автор идеи и инвестор проекта, директор компании «Сервико» Виктор Захаров. Газета Дело разбиралась в деталях клубного дома.

Интервью с директором компании «ДомСтрой» Татьяной Красноштановой задумывалось в формате блиц: серия коротких вопросов об итогах года и ответы в два-три слова. Однако практически сразу стало понятно, что уложить насыщенный событиями год в такие строгие рамки не удастся. Блиц превратился в увлекательный рассказ – о строящихся ЖК и новых замыслах, о ходе продаж и перспективах льготной ипотеки, об источниках вдохновения и планах на 2023 год. А еще – о том, как совмещать руководящую должность с благотворительностью, научной диссертацией и... фигурным катанием.

Уютно как дома, комфортно как в отеле – о таком жилье мечтает, пожалуй, каждый. Возможно ли это? Как получать лучшие впечатления от окружающего пространства каждый день? Может ли интерьер квартиры или дома быть помощником в бизнесе? На вопросы Газеты Дело отвечает эксперт в области жилых, офисных и гостиничных интерьеров Мария Бадяева. Территория комфортной жизни. Как MetaEstate меняет подходы к загородному девелопменту Загородные проекты MetaEstate на Байкальском тракте – «Патроны Парк», «Кандинский» – хорошо знакомы иркутянам. Разные с точки зрения концепций и архитектурных решений, поселки все-таки похожи в главном: это тщательно продуманные комплексные продукты. Из каких элементов они складываются? Как распространить чувство дома до целого поселка? И возможно ли создать зону комфортной жизни на еще большей территории? Об этом мы поговорили с руководителем MetaEstate Дмитрием Кузнецовым.

«Школа фермера»: безвирусный картофель, «искусственный дождь» и другие секреты практики Слушатели «Школы фермера» Россельхозбанка в Иркутской области посетили крестьянско-фермерское хозяйство Леонида Кичигина, которое в регионе считается участком прорыва, поскольку здесь одними из первых применили передовые технологии. В хозяйстве используется «искусственный дождь», а лук выращивается с применением капельного полива, где одновременно с водой вносятся питательные вещества. Начинающие фермеры, изучающие растениеводство, узнали о секретах безвирусного картофеля, системах полива и многое другое. Об этом SIA.RU рассказали в банке.

«Все платят дань нелегальным майнерам». Иркутские энергетики — о том, какие убытки несет регион из-за криптодобытчиков 17 ноября более 100 домов и квартир в поселке Дзержинск остались без электричества. Одновременно была нарушена работа котельной, питающей весь микрорайон «Современник». Причиной аварийного отключения, которое продлилось без малого 8 часов, стала деятельность двух нелегальных майнеров — бытовые сети в очередной раз не выдержали промышленной нагрузки. Энергетики регулярно разбираются с криптодобытчиками через суд, но признаются, что без участия властей проблему не решить. О сложностях, которые создают майнеры сбытовым организациям, пожарным и обычным жителям, шла речь на совместной пресс-конференции энергетиков и представителей МЧС.

Косметология нового времени. Оксана Ключевская, центр «Денница», – о стратегическом менеджменте в современной индустрии красоты Центр красоты и здоровья «Денница», который этой осенью отметил своё трёхлетие, можно назвать яркой звездой на иркутском рынке косметологии и бьюти-услуг. Новое трёхэтажное здание, построенное специально для центра, наличие большого парка современных косметологических аппаратов, бизнес-модель, в основе которой – разделение обязанностей руководителя центра и главного врача, и даже то, что здесь нет клиентов и пациентов, а есть только гости, – всего лишь небольшая часть того, что выделяет «Денницу» в ряду других. О том, зачем в условиях перманентной турбулентности планировать открытие филиалов, о взаимоотношениях с сотрудниками, о необычном бренде и о «тонких материях» в работе центра нашему изданию рассказала руководитель «Денницы» Оксана Ключевская. «Мы выступаем за естественность». Ирина Сидорова, главный врач «Денницы», – о принципах работы центра и секретах косметолога «Косметолог должен изнутри знать, как работает та или иная процедура, и быть уверенным в её результате. Тогда и клиенты будут больше доверять доктору», – считает главный врач центра красоты и здоровья «Денница», кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог высшей категории, врач-косметолог Ирина Сидорова. Нашему изданию она рассказала о самых популярных клиентских запросах и ожиданиях, а также поделилась секретными приёмами, которые использует в своей работе. NovoLuna: сделано в России События 2022 года повлияли и на бьюти-индустрию. Некоторые зарубежные производители уходовой косметики в среднем ценовом сегменте ушли из России. Иркутский центр красоты и здоровья «Денница» решил воспользоваться ситуацией и вывести на рынок собственный бренд. NovoLuna – это линейка кремов и эмульсий, которая займёт освободившуюся нишу качественных средств по уходу за лицом. «Считаю, это здорово, потому что в Иркутске ещё нет косметологических центров с медицинской лицензией, у которых был бы свой бренд косметики», – прокомментировала событие руководитель «Денницы» Оксана Ключевская. Мы попросили Ольгу рассказать о главных преимуществах NovoLuna. Метод доктора Даценко Стоматологию Светлана Даценко называет своим призванием — по ее словам, она буквально родилась с желанием стать доктором, а первый профессиональный опыт получила еще в школе. Сегодня Светлана одна из немногих в России владеет приемами функциональной стоматологии — это подход, в котором зубочелюстная система рассматривается как часть всего организма и одна из важных составляющих его баланса. Основное преимущество этого направления — возможность оздоровления самых разных систем тела через мягкое воздействие на зубы, связки и окружающие их ткани. О том, какие проблемы может решить функциональная стоматология, подходит ли метод самым маленьким пациентам и почему ее собственные дети не носят брекеты, Светлана рассказала в интервью газете «Дело». «Быть успешным, не значит нравиться». 11 цитат Константина Богомолова

«Театр – жуткое и прекрасное место. Театральные люди дико эгоцентричны и самовлюбленны. Но самое крутое – это когда ты нравишься другим, оставаясь собой. В этом и есть талант большого актера», – считает Константин Богомолов, театральный и кинорежиссер, поэт, худрук театра на Малой Бронной. О нем в последнее время много говорят и спорят. Страстно обсуждаются его постановки – всегда неоднозначные и спорные. В Иркутске, куда режиссер приехал на фестиваль «Энергия» по приглашению группы Эн+, он рассказал о миссии современного искусства, театральных технологиях, своем отношении к успеху, ореоле скандальности и гуле большого времени. Портал SIA.RU записал самые яркие цитаты.

«Гул большого времени». Столичные звезды – о творчестве, энергии, Иркутске Звезды – обычные люди. Эта мысль красной нитью проходила через выступления многих гостей фестиваля культуры «Энергия», организованного в Иркутске в честь 20-летия российского холдинга Эн+. Каково это – слыть эпатажным режиссером, быть никому не известным начинающим писателем или известным актером, живущим в ожидании роли? Где брать энергию, когда опускаются руки? Маша Трауб, Владимир Кошевой, Юлия Меньшова и Константин Богомолов поделились своими историями.

Банан на скотче и монологи о главном — как прошел третий день фестиваля «Энергия» от Эн+ Как мировое искусство пришло от классических образцов к «Черному квадрату»? Может ли личный дневник стать популярной книгой? Кому из своих героев больше всего симпатизирует писатель и пиарщик Александр Цыпкин? И как сегодня в Иркутске продолжаются традиции меценатства, заложенные еще в 18 веке? Об этом и многом другом говорили участники третьего дня фестиваля культуры «Энергия», приуроченного к 20-летию российского холдинга Эн+.