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Более 50 местных мастеров примут участие в традиционной новогодней ярмарке в Иркутске

Традиционная новогодняя ярмарка эко-товаров "Сделано на Байкале" пройдет в Иркутске 10-11 декабря, в ней примут участие более 50 мастеров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя некоммерческой организации «Возрождение земли Сибирской» Елену Творогову.

«Мы хотим, чтобы люди посмотрели, какое разнообразие продукции могут производить наши мастера. Это фантастика. Многие вещи эксклюзивны, они в одном экземпляре, повтора не будет», – пояснила Творогова.

На ярмарке будут представлены елочные игрушки, открытки, интерьерные куклы, развивающие игры, косметика из природных материалов, украшения, керамика, пряники, ремесленный шоколад и другие изделия. Также можно будет увидеть изделия из льна, валяной шерсти – от головных уборов до обуви, ручное вязание.

Запланированы мастер-классы для детей по изготовлению новогодних игрушек, росписи пряников. Кроме того, в рамках ярмарки состоится дефиле, где свои работы представят пять дизайнеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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