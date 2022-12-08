Мальчику, который сам залез в электроустановку и пострадал в Приангарье, выплатили 2 млн рублей

Восьмилетнему мальчику, который сам залез в трансформаторную подстанцию в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области и пострадал, выплатили 2 млн рублей компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2017 года. Ребенок беспрепятственно прошел внутрь ячейки комплектной трансформаторной подстанции, расположенной на одной из улиц в поселкеУсть-Ордынский. В результате удара током мальчик получил тяжелые травмы.

Согласно законодательству, владелец источника повышенной опасности должен был ограничить доступ на объект электросетевого хозяйства. Поскольку безопасность не была обеспечена, руководителя объекта обязали выплатить компенсацию пострадавшему.