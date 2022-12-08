Мужчину, срубившего березы для личных нужд на 100 тыс. рублей, осудят в Черемхово

Прокуратура города Черемхово Иркутской области предъявила обвинение 56-летнему местному жителю, который для личных нужд срубил березы на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, 4 октября мужчина без разрешающей документации на территории лесничества в Черемховском районе срубил для собственных нужд 27 деревьев. После загрузки древесины в автомобиль он был задержан сотрудниками полиции.

Его осудят по уголовной статье «Незаконная рубка лесных насаждений», максимальные санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей.

Дело передали в суд для рассмотрения по существу.