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Более 650 метров гирлянд используют для украшения главной площади Академгородка в Иркутске

Центральную площадь и живые ели в иркутском Академгородке украсят новогодними гирляндами – будет использовано 654 метров этих украшений, сообщает мэрия.

22 декабря в 12:00 здесь в преддверии праздника проведут праздничную игровую программу «Новый год у ворот!». На территории Свердловского округа организуют еще четыре подобных мероприятия.

Также 22 декабря в 14:00 пройдет праздник во дворе ЖК «Атмосфера» на улице Лермонтова, 343/5 и в 16:00 в микрорайоне Юбилейный, 37. 23 декабря в 13:00 планируют новогоднюю программу в сквере у фонтана в микрорайоне Университетский и в 15:00 – в сквере имени Вампилова в микрорайоне Первомайский. Мероприятия могут посещать все желающие. Предусмотрены конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки, символичные и сладкие подарки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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