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Ветеринарные учреждения в Тулуне и Братске незаконно потратили 265 тысяч рублей

Прокуратура Иркутской области с участием контрольно-счетной палаты региона выявили нарушения в деятельности ветеринарных учреждений в Тулуне и Братске – они незаконно израсходовали государственные средства, сообщает региональная прокуратура.

«Установлено, что учреждениями государственное задание не было выполнено в полном объёме, вместе с тем субсидия, полученная из регионального бюджета полностью израсходована, чем причинен ущерб в размере более 265 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В суды направлены исковые заявления с требованием взыскать с ветеринарных учреждений в бюджет Иркутской области необоснованно израсходованные деньги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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