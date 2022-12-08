Схему полетов самолетов из поселка Мама в Иркутск будут оформлять не менее 10 дней – власти

Работа по оформлению схем выполнения полетов самолетов Ан-24 по маршруту Иркутск – Мама – Иркутск с федеральными структурами продолжается – ориентировочно решение данного вопроса займет не менее 10 дней, сообщила 8 декабря администрация Мамско-Чуйского района.

«Уже сегодня прорабатывается вопрос организации перевозки людей с пересадкой в Бодайбо. Параллельно ведутся работы по правовой схеме маршрута следования самолета и расчета финансовых затрат. Имеется возможность осуществления санитарных рейсов, в случае крайней необходимости больные будут доставлены в больницы областного центра», – уточнили в администрации.

Прокуратура даст оценку действиям оператора аэродрома поселка Мама.

Напомним, по приказу Минтранса России оператор аэродрома должен был предоставить в Росавиацию схемы выполнения взлета и посадки самолетов типа Ан-24 и его модификации для публикации в Центральном сборнике Центра аэронавигационной информации, но выполнил эту работу с ошибками. В связи с этим с 1 декабря аэропорт не может принимать самолеты Ан-24 и Ан-26.