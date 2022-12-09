Аналитики ждут фиксации ключевой ставки на уровне 7,5%

На заседании 16 декабря Центробанк оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий».

Аналитики считают, что регулятор займет выжидательную позицию: с одной стороны, рост цен устойчиво замедляется, с другой – в декабре инфляция традиционно усиливается из-за предпраздничного спроса. Фиксация ключевой в разы ниже весенних уровней свидетельствует о стабилизации экономической ситуации, полагают эксперты.

Динамика рыночных ставок объясняется иными факторами: кредиты дорожают из-за возросших рисков заемщиков, а депозиты – вследствие охоты банков за 13-ми зарплатами граждан.