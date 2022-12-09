Голосование с 16 лет могут разрешить в России

Законопроект внесут в Госдуму 12 декабря, пишут «Известия».

12 декабря в Госдуму будет внесен законопроект с поправками в ряд федеральных законов, которыми предлагается снизить возрастной порог при голосовании на выборах всех уровней до 16 лет.

Авторы инициативы хотят вовлечь молодежь в избирательный процесс, а также стремятся повысить явку на выборах.

«На сегодняшний день гражданин по достижении 16 лет, согласно Семейному кодексу РФ, может вступить в брак. Трудовое законодательство дает возможность с 16 лет заключать трудовой договор. Гражданское законодательство допускает предпринимательскую деятельность с 16-летнего возраста», – говорится в пояснительной записке, которая имеется у «Известий».