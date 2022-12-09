Банк Уралсиб провел интеллектуальную игру для студентов вузов Новосибирска

8 декабря 2022 года Новосибирский филиал Банка Уралсиб провел интеллектуально-развлекательную игру «Банковский квиз» для студентов Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления (НГУЭУ), Сибирского института управления – филиала РАНХиГС и Новосибирского государственного аграрного университета. Об этом SIA.RU рассказали в банке.

В ходе интеллектуального состязания студенты показали свои знания в области экономики, финансов и банковского дела, продемонстрировали готовность работать в командах. Сотрудники банка рассказали собравшимся о работе своих подразделениях, предлагаемых банком услугах, продуктах и сервисах, о важности соблюдать финансовую дисциплину и многом другом. Программа мероприятия состояла из 7 раундов, по завершении мероприятия все участники игры получили памятные подарки от Банка Уралсиб.

«Квиз в нашем банке в Новосибирске мы проводили впервые. В ходе интеллектуальной игры студенты проверили свою эрудицию, логику, уровень финансовой грамотности. Мы очень довольны результатом игры, студенты показали хороший уровень финансовой грамотности и продемонстрировали свою заинтересованность в дальнейшем совершенствовании знаний в области финансов», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.