Около 10% россиян проживают в коттеджах и таунхаусах

Среди опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство проживают в собственном жилье (квартире, доме или комнате в квартире многоквартирного дома); среди родителей собственников оказалось 93%, среди молодежи – 81%. Большинство опрошенных родителей и молодых людей на момент опроса проживали в собственной квартире в многоквартирном доме: 80% и 63% соответственно. На втором месте собственный частный дом, коттедж или таунхаус (10% и 14% соответственно).

Средний возраст приобретения собственного жилья в когорте молодежи, быть может, несущественно, но снизился, во всяком случае среди респондентов: если учитывать всех, кто на момент опроса имел в собственности квартиру, комнату или дом, то в когорте молодых россиян средний возраст обретения первой собственности составил 26 лет, а в когорте родителей – 31 год.

В обеих когортах доминирует мнение, что первое собственное жилье должно быть в городе проживания родителей (82% и 72% соответственно). В то же время молодые россияне вдвое чаще убеждены в том, что это должен быть другой город – 18% (vs. 9% среди родителей). Максимум сторонников данной позиции приходится на молодежь студенческого возраста (26% среди 18-23-летних). По мере взросления желание отдалиться от родителей резко снижается: уже среди 24-30-летних такой ответ дали только 15%, а в группе 31-34-летних – 13%.

Еще большее единодушие вызвал вопрос о том, кто в первую очередь должен принимать решение о выборе города для приобретения первого жилья: 7 из 10 участников опроса считают, что последнее слово за детьми (71% среди родителей и 74% среди молодежи). Лишь каждый пятый полагает, что решение должны принимать родители (по 22% в обеих когортах).

Первым собственным жильем должна стать однокомнатная квартира; так считают 57% опрошенных родителей и 61% опрошенной молодежи. Треть респондентов в группе молодежи назвали студию (33%), столько же – двухкомнатную квартиру (34%). В группе родителей такие ответы дали 27% и 28% опрошенных соответственно.

Молодежь демонстрирует высокий запрос на приобретение жилой недвижимости: среди тех, кто еще не обзавелся своей квартирой или домом, такими планами поделились 71% опрошенных жителей городов-миллионников в возрасте 18-34 лет. Из них каждый пятый планирует покупку в краткосрочной перспективе – в ближайшие 1-2 года (19%). Главная цель покупки в данной целевой группе – собственное проживание (64%).

Ипотека в решении жилищного вопроса

При необходимости большинство опрошенных в обеих целевых аудиториях рассмотрели бы возможность приобретения первого жилья в ипотеку (70% среди родителей, 69% среди молодежи). Немаловажным фактором в принятии подобного решения может служить социальное окружение с релевантным потребительским опытом. Три четверти опрошенных ответили, что среди их друзей и знакомых есть те, кто обзавелись первым несъемным жильем, взяв ипотечный кредит (77% среди родителей и 74% среди молодежи).

Стимулами для оформления ипотеки оба поколения назвали возможность в короткие сроки получить необходимую сумму (39% родителей и 46% молодежи из числа тех, кто обратился бы за ипотекой), оперативно решить квартирный вопрос (41% и 38% соответственно) и на протяжении длительного времени постепенно выплачивать стоимость квартиры или дома (39% и 41% соответственно).

Среди потенциальных покупателей недвижимости ипотека считается оптимальным вариантом. Более половины молодых россиян из целевой группы, планирующих обзавестись собственным жильем, для этой цели выбрали бы ипотечный кредит (54%), 44% – свои накопления, 20% – денежный долг от родителей. Среди молодежи, планирующей приобрести первое жилье для собственного проживания, вся сумма на покупку есть только у 2%.

Размер материальной помощи

Точка зрения о размере финансовой помощи своим детям при покупке первого несъемного жилья в обеих целевых группах совпадает. Около половины опрошенных считают, что родители должны оплатить минимум половину стоимости первого жилья детям (51% среди родителей и 56% среди молодежи), а по мнению каждого десятого, родители должны взять на себя всю сумму (по 10% в обеих группах). Чуть меньше трети опрошенных полагают, что финансовая поддержка должна быть меньше и может составлять, например, первоначальный взнос по ипотеке (28% среди родителей и 31% среди молодежи). Неприемлемой материальную помощь считают 6% опрошенных родителей и 5% молодежи.