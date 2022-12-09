На выплату годового бонуса рассчитывает 30% иркутян

В этом году компании чаще, чем когда-либо, откладывают решение вопроса о премиях до последнего. Тем временем на выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 иркутян, согласно опросам сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Выплачивать премии по итогам года планирует каждая третья компания (32%): 17% премирует всех сотрудников, а 15% сделает это выборочно, исходя из результатов работы. Ровно столько же работодателей (34%) в этом году не намерены выплачивать бонусы. В 34% организаций вопрос о премиях пока остается открытым.

Ожидают выплаты премии в этом году 30% работающих. Не надеются на бонус 58%: 38% сообщили, что в их компании не бывает годовых премий, 11% не ждут дополнительного вознаграждения из-за нестабильного финансово-экономического положения компании, 9% — по другой причине.

Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус: если среди опрошенных до 34 лет оптимистично настроены 36%, то среди респондентов старше 45 — только 25%. Петербуржцы с доходом свыше 80 тыс. руб. ожидают выплаты премии чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. (32% против 21% соответственно).

Сегодня в целом по стране работодатели чаще, чем когда-либо, откладывают решение о премиях на последний момент: в этом году таковых на 13 процентных пунктов больше, чем год назад, и на 4 п. п. больше, чем в доковидном 2019 году.