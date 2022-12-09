Пособие по беременности и родам назначат уволенным женщинам Иркутской области

Право на выплату имеют женщины, которые находятся в отпуске по беременности и родам, при этом не обучающиеся и не работающие из-за ликвидации предприятия, либо прекратившие деятельность в качестве ИП, нотариуса или адвоката. Об этом сообщили в ОПФР Иркутской области.

С начала 2022 года Пенсионный фонд России назначает пособие по беременности и родам. Право на данную выплату имеют женщины, которые усыновили ребёнка в возрасте до 3-х месяцев, также могут получать пособие на тех же условиях.

Для оформления пособия необходимо подать заявление в электронном виде через портал госуслуг, выбрав сервис «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин» либо лично в МФЦ или в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Размер пособия по беременности и родам в Иркутской области составляет: для жителей южных территорий – 921,26 руб., для северных – 998,04 руб.

Срок назначения пособия – 10 рабочих дней со дня подачи заявления. В некоторых случаях, срок может быть продлен до 20 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении пособия. В случае отказа – в течение 3 рабочих дней заявителю направят соответствующее уведомление.