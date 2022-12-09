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Иркутянам могут списать часть долгов по транспортному налогу

В Заксобрании Иркутской области рассмотрели инициативу о дополнительных условиях списания задолженности по налогу на транспорт.

Как рассказала министр финансов региона Наталия Бояринова, проектом закона предлагается списывать задолженность по транспортному налогу, если она числится безнадежной к взысканию более трех лет, при этом сумма составляет меньше одной тысячи рублей или владелец транспортного средства умер.

По данным на начало ноября, общая задолженность, сформированная на несколько лет, составляет 1,2 млрд рублей. Комитет решил внести проект закона на рассмотрение Законодательного Собрания и рекомендовать принять его в первом чтении и рассмотреть в окончательном после проведения лингвистической экспертизы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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