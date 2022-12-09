Марина Седых намерена создать в группе компаний ИНК единую систему управления технологической безопасностью

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых выступила на форуме HSE Days в Москве, рассказав о текущей работе и планах развития культуры безопасности в группе компаний ИНК.

По ее словам, в повседневной работе большая команда ИНК опирается на миссию компании, ключевым тезисом которой является забота о жизни и здоровье сотрудников, партнеров и жителей территорий присутствия бизнеса. Компания намерена достичь проактивного уровня развития культуры безопасности в течение примерно трех лет. Марина Седых считает, что любая компания способна «приблизиться к нулевому уровню травматизма».

Основной составляющей успешного достижения цели Марина Седых назвала внедрение полноценной Единой системы управления технологической безопасностью (Process Safety Management, PSM), включающей в себя поведенческие, организационные и технические аспекты, направленные на недопущение ситуаций, при которых возможно получение травм, возникновение серьезных происшествий и аварий. Марина Седых считает, что пока ЕСУТБ в завершенном виде в России не существует, и ИНК намерена стать лидером в этой сфере - сейчас в нефтяной компании функционируют отдельные составляющие системы.

Марина Седых подчеркнула, что сотрудники, работающие на производственных объектах, доверяют свое здоровье и жизнь топ-менеджменту компании, и руководство должно осознавать свою огромную ответственность: «Не бывает такого, чтобы пострадавший на производстве был виноват исключительно сам. Значит, не были предусмотрены барьеры, которые могли остановить небезопасную работу, и в этом точно нет вины конкретного рабочего. Нужно всегда искать корневые причины, отвечать на вопросы, кто его туда отправил, зачем, почему это произошло».

Оргкомитет форума предложил создать клуб генеральных директоров, который будет способствовать развитию культуры безопасности в различных отраслях российской экономики. Марина Седых согласилась возглавить объединение.

Форум HSE DAYS впервые состоялся три года назад. За этот период он стал ведущей площадкой в России и СНГ по количеству и качеству экспертов и представленных корпоративных практик в области защиты жизни и здоровья человека, сохранения окружающей среды, устойчивого развития бизнеса.