Сбербанк и Правительство Республики Бурятия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов провели рабочую встречу, обсудили результаты сотрудничества в текущем году и новые совместные проекты по социально-экономическому развитию региона. В рамках встречи было подписано соглашение по ESG. Об этом рассказали SIA.RU в банке.

Взаимодействие будет направлено на развитие инициатив устойчивого развития: снижение выбросов загрязняющих веществ, включая участие в федеральном проекте «Чистый воздух»; применение передового опыта и технологий для снижения негативного влияния на окружающую среду; увеличение доли отходов, направленных на утилизацию; разработку и внедрение лучших региональных ESG-практик, формирование ESG-профиля и ESG-стратегии региона; популяризацию внутреннего туризма и поддержку локального предпринимательства, а также участие в совместных социальных проектах.

Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:

«ESG-повестка актуальна для нашей страны. Сбер в рамках своих компетенций как крупнейшего финансового института страны, лидера ESG-трансформации и дальше планирует вносить свой вклад. Наше сотрудничество с Правительством Республики Бурятия будет направлено на достижение и развитие инициатив устойчивого развития, а также на социальную составляющую в стратегии развития нашего региона».

Алексей Цыденов, Глава Республики Бурятия:

«Сбербанк — один из лидеров ESG-подхода в России. Соглашение, которое мы сегодня подписали, ещё один шаг в направлении разработки и внедрении ESG-практик. Уверен, благодаря ему мы сможем развивать зелёную экономику в регионе, повышать стандарты корпоративного управления и качество жизни, соблюдать высокие стандарты в области прав человека и инклюзии. Такие инициативы со стороны Сбера – это важное проявление заботы о республике, поэтому мы со своей стороны всемерно такие инициативы поддерживаем».