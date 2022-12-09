Рынок автокредитов в Иркутской области вырос на 14%

Банк ВТБ в Иркутской области предоставил физическим лицам в ноябре автокредитов на 63,3 млн рублей, увеличив результат к октябрю на 14%. Средний чек одного автокредита составил 1,3 млн рублей. В целом по итогам 11 месяцев свыше 480 жителей Иркутской области оформили автокредиты в ВТБ на 627 млн рублей.

Основная доля продаж, 43%, пришлась на беззалоговое кредитование. На покупку новых автомобилей в автокредит по итогам ноября пришлось 27%, спрос на них обусловили программы господдержки. Наибольшим интересом у заемщиков пользовались Lada, их доля в выдачах на новые авто составила 62%.

«Мы рассчитываем, что в декабре активность клиентов продолжит расти – традиционно в конце года многие решаются на крупные покупки и надеемся, что в следующем году рынок автокредитования не только сохранит положительный тренд, но и получит уверенный вектор роста», отметила Александра Макарова управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент

В целом по России по оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей (+8% к результату октября)). За 11 месяцев года банки предоставили 624 млрд рублей, в сравнении с 1,1 трлн рублей выдач за аналогичный период прошлого года.

По итогам года ВТБ планирует довести выдачи автокредитов до 670 млрд рублей.