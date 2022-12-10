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Житель Иркутской области хотел разогреть еду и случайно сжег лес на 3 млн рублей

Осужден 31-летний житель Осинского района Иркутской области – он хотел разогреть обед в лесу и случайно сжег деревья на 3 млн рублей, сообщает пресс-служба НУ МЧС России по региону.

Установлено, что 16 мая мужчина, находясь в лесу в 25 километрах от деревни Борохал, разжег «бревно-свечу» для разогрева пищи, в результате чего загорелась сухая растительность.

«Порывами ветра огонь распространился на земли лесного фонда. Площадь пожара составила 460 га. В результате повреждено более 3,4 тысячи кубометров древесины», – уточнили в МЧС.

Осинский районный суд вынес приговор по уголовному делу – мужчину приговорили к 250 часам обязательных работ. Кроме того, он будет обязан возместить причиненный ущерб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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