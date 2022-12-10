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Егор Назаров и Александр Московских из Иркутской области погибли в спецоперации на Украине

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Уроженцы Братского района Иркутской области Егор Назаров и Александр Московских погибли в спецоперации на Украине, сообщила администрация территории.

Егор Назаров Максимович погиб 17 марта на территории Полтавской области. «За отвагу, смелость и решительность действий при выполнении военного долга Егор Максимович награжден орденом Мужества посмертно», – говорится в сообщении.

Лейтенант Александр Московских Владимирович погиб 27 августа во время боевых действий в Харьковской области. «До последнего момента он выполнял свои обязанности командира взвода и смог организовать эвакуацию своего раненого товарища, но, к большому горю, был смертельно ранен сам», – уточнили власти.

Накануне в здании администрации Братского района из матерям вручили знаки общественного признания – медали «Матери защитника Отечества».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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