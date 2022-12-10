Росавиация разрешила полеты по маршруту Иркутск – Мама – Иркутск

Полеты по маршруту Иркутск – Мама – Иркутск разрешила Росавиация 9 декабря, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Сегодня Росавиация разрешила полеты в этот населенный пункт. Ведомство опубликовало дополнение к Центральному сборнику аэронавигационной информации. В него внесли и аэронавигационный паспорт, и полную информацию о взлетах и посадках в этом населенном пункте самолетов АН-24 и АН-26. Именно отсутствие этих данных и не позволяло выполнять полеты», – уточнил Кобзев.

Первый рейс состоится в понедельник, 12 декабря. Полеты по маршруту не осуществлялись почти 2 недели, с 1 декабря.