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Росавиация разрешила полеты по маршруту Иркутск – Мама – Иркутск

Полеты по маршруту Иркутск – Мама – Иркутск разрешила Росавиация 9 декабря, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Сегодня Росавиация разрешила полеты в этот населенный пункт. Ведомство опубликовало дополнение к Центральному сборнику аэронавигационной информации. В него внесли и аэронавигационный паспорт, и полную информацию о взлетах и посадках в этом населенном пункте самолетов АН-24 и АН-26. Именно отсутствие этих данных и не позволяло выполнять полеты», – уточнил Кобзев.

Первый рейс состоится в понедельник, 12 декабря. Полеты по маршруту не осуществлялись почти 2 недели, с 1 декабря.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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