Новости

Промышленного робота создали на базе иркутского вуза

Специалисты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) разработали робота-манипулятора по заказу ГК «Интехрос» – ведущего производителя инженерной робототехники в РФ, сообщила 9 декабря пресс-служба вуза.

«Заказчика интересует создание манипуляторов с разной рабочей зоной. Манипулятор – это устройство, используемое под контролем человека для манипулирования материалами без его непосредственного участия. На производствах материалы часто бывают очень тяжелые, биологически опасные, радиоактивные, могут находиться в недоступных местах. Манипуляторы исключают присутствие работников в опасных средах», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день утвержден эскизный проект, проведены прочностные расчеты и создана 3D-модель. В январе конструкторская документация будет передана ГК «Интехрос». Затем по чертежам иркутских изобретателей изготовят опытный образец манипулятора, проведут испытания и уточнят слабые места. В Иркутске в чертежи будут внесены, после чего начнется создание следующего манипулятора. Планируется разработка серии роботов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Торговой сети "Слата" 20 лет
Вячеслав Заяц, «Слата»: «Большой бизнес не строится быстро»
«Работа в «Слате» – мой самый долгий проект». Почему Ярослав Шиллер выбрал Иркутск и как изменил курс торговой сети
Из грузчиков – в СЕО. Сотрудники «Слаты» – о карьере в ритейле и переменах в компании
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании