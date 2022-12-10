Промышленного робота создали на базе иркутского вуза

Специалисты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) разработали робота-манипулятора по заказу ГК «Интехрос» – ведущего производителя инженерной робототехники в РФ, сообщила 9 декабря пресс-служба вуза.

«Заказчика интересует создание манипуляторов с разной рабочей зоной. Манипулятор – это устройство, используемое под контролем человека для манипулирования материалами без его непосредственного участия. На производствах материалы часто бывают очень тяжелые, биологически опасные, радиоактивные, могут находиться в недоступных местах. Манипуляторы исключают присутствие работников в опасных средах», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день утвержден эскизный проект, проведены прочностные расчеты и создана 3D-модель. В январе конструкторская документация будет передана ГК «Интехрос». Затем по чертежам иркутских изобретателей изготовят опытный образец манипулятора, проведут испытания и уточнят слабые места. В Иркутске в чертежи будут внесены, после чего начнется создание следующего манипулятора. Планируется разработка серии роботов.