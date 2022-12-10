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Здание Социально-культурного объединения в Куйтуне отремонтировали за 51,6 млн рублей

После капитального ремонта открылось здание Социально-культурного объединения в поселке Куйтуне Иркутской области – работы, стоимость которых составила 51,6 млн рублей, выполнены по программе «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает региональное правительство.

«Общая сумма субсидий составила 51,6 млн рублей. Доля федерального бюджета – 45,7 млн рублей, областного – 5,9 млн рублей», – говорится в сообщении.

В рамках капитального ремонта заменена кровля, выполнены отделка фасада, внутренние отделочные работы, заменена электропроводка, системы водоснабжения и водоотведения. Благоустроены прилегающие территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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