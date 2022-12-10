170-летнее здание сгорело в Заларинском районе Иркутской области

Пожар произошел в старинном здании в деревне Красное Поле Заларинского района накануне – в результате случившегося погиб человек, сообщает 10 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«Прибывшим пожарным очевидцы сообщили о том, что в доме проживал одинокий мужчина. Ликвидация открытого огня, проливка и разбор обрушившегося строения заняли несколько часов. Под обломками был найден погибший хозяин дома», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте пожара работают дознаватели МЧС России, причина случившегося устанавливается.