S7 Airlines запустила продажу билетов по маршруту Иркутска – Сочи по субсидированным тарифам

Авиакомпания S7 Airlines запустила продажу билетов из Иркутска в Сочи по субсидированным тарифам – стоимость перелета из Иркутска в Сочи и обратно составляет от 10 тысяч рублей, следует из данных на сайте перевозчика.

Билеты можно купить на перелеты до 31 декабря 2023 года включительно. Улететь в Сочи по сниженной стоимости могут пассажиры, которым на момент вылета не исполнилось 23 года, а также женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Кроме того, взрослые с инвалидностью и сопровождающие их люди, а также многодетные семьи семи с детьми до 18 лет.

В текущем же году до 31 декабря включительно из Иркутска по сниженной цене можно улететь в Благовещенск, Магадан, Мирный, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Симферополь, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск.