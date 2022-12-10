Судно для исследования озера Байкал создадут в Тверской области

Торжественная закладка корпуса судна для исследования озера Байкал состоялась накануне, 8 декабря, в главном цехе Белогородской судоверфи в Кимрском округе Тверской области, сообщает региональное правительство.

Фото правительства Тверской области

Начато строительство самоходного закрытого стального судна с двухъярусной надстройкой, расположенной на главной палубе. Его длина составит порядка 36 метров, ширина – 7 метров. «На борту должны быть созданы условия для размещения научной группы. Судно будет рассчитано на четырех человек экипажа и семерых человек из числа специального персонала», – говорится в сообщении.

Строительство объекта завершат к 27 декабря 2024 года. Базироваться корабль будет в порту «Байкал». Судно задействуют в мониторинге запасов водных биоресурсов сибирского озера. Заказчиком корабля является Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

«Судно будет названо в честь профессора, лауреата Государственной премии СССР, одного из директоров института Викентия Петровича Зайцева, который внес большой вклад в развитее рыбохозяйственной науки», – уточнили власти.