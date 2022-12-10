Средняя цена на рейсы в России в 2022 году выросла на 8%

Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» подсчитали среднюю стоимость внутренних авиаперелетов в России в 2022 году и выяснили, что она в среднем выросла на 8% – до 12,4 тыс. рублей, пишет ТАСС.

«По данным аналитиков сервиса, на внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 86% спроса (год назад показатель был 92,6%). Средний чек за перелет внутри страны у клиентов "Туту" в 2022 году составляет 12,4 тыс. рублей туда-обратно, он на 8% больше прошлогоднего», – отмечается в исследовании.

Прирост среднего чека за год соответствует среднему годовому росту, который был до пандемии. По данным аналитиков, «несмотря на кризис люди не перестают путешествовать, а даже летают больше, чем в прошлом году».