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Средняя цена на рейсы в России в 2022 году выросла на 8%

Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» подсчитали среднюю стоимость внутренних авиаперелетов в России в 2022 году и выяснили, что она в среднем выросла на 8% – до 12,4 тыс. рублей, пишет ТАСС.

«По данным аналитиков сервиса, на внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 86% спроса (год назад показатель был 92,6%). Средний чек за перелет внутри страны у клиентов "Туту" в 2022 году составляет 12,4 тыс. рублей туда-обратно, он на 8% больше прошлогоднего», – отмечается в исследовании.

Прирост среднего чека за год соответствует среднему годовому росту, который был до пандемии. По данным аналитиков, «несмотря на кризис люди не перестают путешествовать, а даже летают больше, чем в прошлом году».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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