Около 70% выявленных в Приангарье объектов культурного наследия включат в реестр памятников

Правительство Иркутской области сообщило, что в 2022 году в регионе выявили 609 объектов культурного наследия – в реестр памятников будут включено около 70% из них.

«Окончательные данные будут известны к концу года. Памятники истории и культуры – это украшение нашего региона, мы должны их сберечь. По закону эту работу должны вести собственники объектов. Необходимо направить перечни объектов главам территорий, где они расположены, и получить от них решения по их сохранению», – отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

В Иркутской области находятся 4,4 тысячи выявленных объектов культурного наследия. Их историко-культурные экспертизы необходимо провести до 2030 года. В регионе принято решение ежегодного изучать около 600 таких объектов. Сейчас формируется список на следующий год. В январе его утвердят на заседании градостроительного совета.