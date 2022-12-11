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Новую ледовую переправу открыли в Нижнеудинском районе Иркутской области

Накануне специальная комиссия была обследована и ввела в эксплуатацию новую ледовая переправу в Нижнеудинском районе Иркутской области, сообщила 11 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Границы переправ обозначены ограничительными маркировочными вехами, выезд за которые запрещен. Ежедневно производится замер толщины льда и определяется его структура.

В настоящее время в регионе действуют пять ледовых переправ: три – в Казачинско-Ленском районе, одна – в Нижнеудинском, одна – в Шелеховском.

Всего в зимний период 2022-2023 года в 20 муниципальных образованиях Иркутской области планируется открытие 46 ледовых переправ: 14 – областного, 32 – местного значения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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