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Военнослужащий-контрактник из Братска Александр Чурбаков погиб в СВО на Украине

Уроженец Братска Иркутской области, служащий по контракту, Александр Чурбаков погиб в спецоперации на Украине – 10 декабря состоялась церемония прощания в родном городе, сообщил мэр Сергей Серебренников.

<p>Фото со страницы Сергея Серебренникова</p>

Фото со страницы Сергея Серебренникова

Мужчина погиб в ноябре при выполнении боевой задачи. Награжден посмертно орденом Мужества.

«Александр Александрович посвятил свою жизнь служению Родине и до последнего дня оставался верным воинской присяге. В храме Рождества Христова прошло отпевание, затем на площади у храма – прощание с героем. Проводили Александра с воинскими почестями», – рассказал Серебренников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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