Перебои в работе паромов на Ольхон могут возникнуть 11 и 12 декабря из-за шторма

Шторм прогнозируют синоптики на острове Ольхон – из-за этого могут возникнуть перебои в работе паромов 11 и 12 декабря, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Вниманию автомобилистов! Сегодня и завтра синоптики прогнозируют в Ольхонском районе сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение. Из-за этого возможны перебои в работе паромов. При сильных порывах их движение небезопасно для пассажиров. И риск в данном случае будет совершенно не уместен. В связи с этим прошу с пониманием отнестись к ситуации и планировать свои поездки с учетом возможной приостановки движения паромов», – сообщил Кобзев.

Актуальную информацию о работе паромной переправы можно уточнить либо по телефонам Восточно-Сибирского речного пароходства либо на сайте ведомства.