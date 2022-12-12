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Спа-центр загорелся на Байкальском тракте в поселке Молодежный

Возгорание в семейном спа-центре произошло вечером 11 декабря в поселке Молодежный на Байкальском  тракте в Иркутском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В пожарно-спасательную службу города Иркутска сообщение о пожаре на улице Трактовой поступило в 21:26. На момент прибытия первых подразделений внутри помещений посетителей не было.

Тушение осложняется порывами сильного ветра и сложной конструктивной особенностью центра. В настоящее время площадь пожара составляет более 350 квадратных метров. На месте работают пять единиц техники и 18 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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