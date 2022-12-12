Более 60% опрошенных иркутян признались в любви к празднованию Нового года

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, сколько жителей Иркутска любят праздновать Новый год. Согласно их подсчетам, отмечать зимний праздник предпочитают 64% горожан.

«Очень любят Новый год 30% иркутян, еще 34% – любят, но без фанатизма. Спокойно к празднику относятся 28%. Не любят Новый год 4%, а 2% признаются, что просто ненавидят новогодние дни: "Дома невозможно спать. Соседи 2 недели гуляют на полную катушку"», – сообщается в результатах исследования.

Теплые чувства к Новому году чаще питают женщины (в общей сложности 71%), а тех, кто относится к празднику спокойно и не разделяет всеобщего ликования, больше среди мужчин.

В том, что не любят Новый год, признавались чаще бездетные, нежели родители, а также люди с заработком свыше 80 тыс. руб., нежели граждане с меньшим доходом. Радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет.

Указанные выше данные были выявлены во время опроса, который проводился со 2 по 8 декабря 2022 года.