Льготную ипотеку могут продлить в 2023 году, изменив условия

За три недели до запланированного прекращения действия одного из ключевых механизмов поддержки спроса на жилье — льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках — ее судьба стала более определенной. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил в пятницу, что в правительстве обсуждается не прекращение и не продление действия этого механизма, а его модификация.

Судя по его словам, о сворачивании льготной ипотеки речи не идет, но программа нуждается в модификации, разные сценарии которой сейчас рассматриваются в правительстве. Среди предложений — продолжение стимулирования спроса на жилье лишь в тех регионах, в которых требуется господдержка строительства. При таком варианте из программы будут исключены как минимум Москва и Санкт-Петербург, поскольку, по словам Антона Силуанова, «в крупных городах стройка развивается и без льготных программ». Также министр упомянул вероятность корректировки самих условий программы (ставки, размера кредита), но не стал раскрывать деталей.

Таким образом, сейчас дискуссионным остается вопрос о масштабах изменений программы — насколько сильно власти могут сузить условия ее применения. ЦБ остается противником пролонгации программы. В пятницу на конференции Сбербанка для застройщиков «Время изменений: итоги года и новые вызовы в отрасли» директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов пояснил, что «любая программа субсидирования искажает цены и создает дисбаланс в долгосрочной перспективе». Однако, добавил он, сворачивать программу стоит постепенно, иначе это серьезно ударит по строительной отрасли, которая на льготную ипотеку «подсела, как на иглу». В противовес этому Минстрой настаивает на продлении всех мер поддержки застройщиков, включая и льготную ипотеку под 7%, на 2023 год, в противном случае, предупредил в пятницу замглавы ведомства Никита Стасишин, темпы развития жилищного строительства могут замедлиться. Схожего мнения придерживаются сами застройщики. По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, льготную ипотеку нужно не просто продлевать, но и снижать ставки по ней, чтобы поддерживать спрос на жилье.

Евгения Крючкова