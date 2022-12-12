Больше всего работы, среди регионов Сибири, в Новосибирской области

Аналитики hh.ru проанализировали рынок вакансий в Сибирском ФО в ноябре, и выяснили, где в регионе самый большой выбор работы, и где самый высокий дефицит кадров.

Наибольшее количество вакансий в Сибири в ноябре работодатели открыли в Новосибирской области: 23% от всех предложений о работе в регионе. На втором месте по объему предложений – Красноярский край (19%), на третьем – Кемеровская область (15%), на четвертом – Иркутская область (14%), на пятом – Омская область (11,2%). Замыкает список – Алтайский край (10,5%) и Томская область (7%).

При этом большое количество вакансий не означает низкую конкуренцию за работу. В частности, в Новосибирской области по итогам ноября на одну вакансию приходится 4,6 резюме, в среднем, и это самый высокий показатель в Сибири на текущий момент. Он говорит об умеренном уровне конкуренции за работу в области (нормой для рынка труда считается 5-6 резюме на вакансию). К регионам с умеренной конкуренцией за работу относятся также Томская область (4,4), Иркутская и Омская области (по 4,2).

А самые дефицитные сибирские регионы, где зафиксированы наиболее низкие показатели конкуренции за работу в ноябре, это Алтайский край (3,9), Красноярский край (3,7) и Кузбасс (3). Здесь работодатели испытывают наибольшие сложности с поиском персонала.

«В целом по Сибирскому ФО на одно предложение о работе приходится сейчас 4 резюме, и с начала года – это показатель вырос на 0,9 пунктов (с 3,1 в январе), это стало следствием того, что активность работодателей в 2022 году была ниже, чем активность соискателей. В частности, число вакансий за одиннадцать месяцев года выросло на 7% по сравнению с 2021 годом, а количество открытых резюме за тот же период увеличилось на 16%», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Самыми востребованными кадрами в Иркутской области остаются специалисты по продажам (31% от всех вакансий в ноябре), строители (24%) и рабочий персонал (21%).