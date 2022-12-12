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Восьмибальные пробки сковали Иркутск 12 декабря

Утром 12 декабря в Иркутске образовались пробки в 8 баллов. Об этом свидетельствует сервис Яндекс.Пробки.

Движение затруднено на улицах Улан-Баторской, Пискунова и Маяковского.

Проезд ограничен на улице Декабрьским Событий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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