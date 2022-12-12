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Лизинговая компания АТБ проводит акцию по фронтальным погрузчикам SHANTUI

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Команда АТБ-лизинг (АТБ ЛК) совместно с компанией СтройИмпортТехника в преддверии Нового года запустили акцию на приобретение в лизинг фронтальных погрузчиков марки SHANTUI. Спецпредложение является эксклюзивным на рынке и дает возможность оформить лизинг с наименьшими затратами относительно условий у других лизинговых компаний.

Акция действует до конца декабря 2022 года.

Компания СтройИмпортТехника уже больше 5 лет является официальным партнером и эксклюзивным дистрибьютором компании SHANDONG SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.LTD на территории России, а также официальным дистрибьютором SHACMAN.

Китайские фронтальные погрузчики SHANTUI востребованы для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими материалами, перемещения длинномерных и негабаритных грузов, снегоуборочных работ и очистки строительной площадки. Производитель дает возможность расширения функциональности за счет дополнительных модулей. Погрузчики доступны для клиентов АТБ ЛК по цене от 123 тысяч рублей.

Погрузчики можно получить в 85 городах Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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