Сборная России по хоккею с мячом проведет матч с командой «Байкал-Энергия» в Иркутске

С 23 по 25 декабря в Иркутске пройдут «Новогодние игры «Энергия»». Мероприятие организовали энергохолдинг Эн+ и Федерация хоккея с мячом России.

Вход на все мероприятия будет бесплатным.

«Новогодние игры «Энергия» в Иркутске начнутся 23 декабря. В 13:00 хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» проведут первый товарищеский матч против национальной сборной России по русскому хоккею в Ледовом дворце «Байкал». Вторая игра запланирована на 25 декабря. Это будет ретро-матч, о подробностях которого организаторы, приготовившие иркутянам несколько сюрпризов, расскажут дополнительно.

Сотрудники предприятий Эн+ также примут участие в «Новогодних играх «Энергия»». Было решено провести товарищеский хоккейный матч, где встретятся сборные энергохолдинга и сборная Патриархии. Игра состоится 24 декабря в 13:00 на ЛД «Байкал». Команда Эн+ уже месяц готовится к игре под руководством опытного тренера. Игроки также попросили иркутян прийти на матч и поддержать их на трибунах.

Специально для воспитанников детских спортивных школ будет организована открытая тренировка сборной России 24 декабря в 11:00 в ЛД «Байкал». Юные спортсмены смогут получить автографы и сделать памятное фото со своими кумирами.

Компания Эн+ на протяжение 18 лет является генеральным спонсором хоккейного клуба «Байкал-Энергия» и последовательно занимается популяризацией спорта и здорового образа жизни. Инициатором поддержки хоккея с мячом в регионе стал основатель компании Олег Дерипаска. Холдинг уделяет особое внимание развитию детского хоккея и участвует в строительстве полноценной системы подготовки спортивного резерва для «Байкал-Энергии». Усиление начальной подготовки хоккейной школы клуба – один из ключевых этапов работы по укреплению базы иркутского хоккея.

Сейчас на базе «Центра развития спорта» Иркутска формируется пять детских команд в возрастном диапазоне 12-17 лет, ребята тренируются на стадионах «Авиатор» и «Локомотив». Уделяют внимание и начальной подготовке: на девяти дворовых кортах под эгидой клуба проходят занятия для детей 4-16 лет.